F1, Test Barcellona 2019: programma, orari e tv. Come seguirli in tempo reale

Per gli appassionati della Formula Uno l’attesa si può finalmente definire come conclusa. Tra pochi giorni, infatti, scatteranno i test ufficiali pre-stagionali di Barcellona in vista della stagione 2019. Con questi otto giorni di test (suddivisi in due turni da quattro) potremo vedere per la prima volta all’opera i dieci team con le nuove vetture, e per tifosi ed addetti ai lavori sarà l’occasione giusta per capire quale vettura si sarà presentata nel migliore dei modi alla nuova annata. Le giornate del Montmelò, come sempre, saranno di capitale importanza per preparare le vetture in vista dell’esordio di Melbourne e per limare i difetti strutturali.

I test di Barcellona saranno suddivisi in due turni da quattro giorni (18-21 febbraio e 26 febbraio-1 marzo) e si snoderanno tra le ore 9.00 e le ore 18.00 (salvo decisioni last minute dovute al meteo). In questa occasione potremo vedere all’opera Charles Leclers sulla Ferrari, Daniel Ricciardo sulla Renault e, non ultimo, il ritorno ufficiale di Robert Kubica al volante di una Williams.

Come si potranno seguire i test in tv?

Le sessioni di Barcellona, per la prima volta nella storia recente, saranno visibili su SkySport per mezzo del canale SkySport F1 (canale 207) per quanto riguarda la sessione pomeridiana, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Inoltre, le giornate di Barcellona si potranno seguire sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

PROGRAMMA TEST F1 BARCELLONA 2019

Test Barcellona 1a settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Test Barcellona 2a settimana: 26 febbraio-1 marzo 2019. Orari. dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

