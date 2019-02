F1, Test Barcellona 2019: Mercedes rivoluzionata! Tante novità tecniche e macchina stravolta!

Era lecito aspettarselo e la conferma è arrivata alla prova dei fatti. La Mercedes ha messo in campo tutto il proprio ingegno e le proprie forze per dare una sterzata decisa alla nuova W10 che vorrà dare l’attacco al sesto titolo iridato consecutivo di F1. Dopo i problemi di bilanciamento denunciati dai piloti nel corso della prima finestra di test tenutisi a Barcellona (Spagna), il team di Brackley aveva annunciato che sarebbero stati introdotti degli aggiornamenti sulla monoposto in vista della seconda serie di prove sul tracciato catalano che ha avuto inizio quest’oggi.

Le attese non sono state deluse e più che ad un update si è assistito ad una vera e propria rivoluzione. È corretto infatti parlare di “versione B” della monoposto anglo-tedesca. Si parte con una nuova conformazione dell’ala anteriore e del muso, leggermente più basso e con una migliore disposizione del feritoie, funzionali al cosiddetto S-Duct, un sistema per rendere più puliti i flussi d’aria e migliorare l’estrazione di aria. Le novità riguardano anche i bargeboards e i deviatori di flusso laterali, associati ad una rastremazione estrema della pance nella parte finale, in conseguenza di un nuovo sistema di raffreddamento del propulsore.

Mercedes añade direccionadores en el lateral del chasis buscando empujar flujo hacia el fondo. Ha alargado el boomerang y añadido. divisiones en bargeboard. Un coche nuevo evolución del visto la semana pasada, con concepto revisado. Su capacidad d desarrollo es brutal. pic.twitter.com/ncHeP7F0fc — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 26, 2019

Fotos del Mercedes en vista cenital. Esta especificación será muy parecida a la q veremos para la primera carrera d la temporada. pic.twitter.com/7xsrYnSJRP — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 26, 2019

Parlare quindi di una nuova macchina pronta all’uso, nel giro di una settimana, non è certo un’esagerazione ed è difficile pensare che questo materiale si sia potuto preparare in conseguenza dei problemi presentatisi nei primi quattro giorni di prove. Evidentemente la Stella a tre punte aveva già in serbo “il pacchetto” ed ora vedremo se magicamente le prestazioni di Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas saranno migliori.

FOTOCATTAGNI