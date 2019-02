F1, Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton: “Sono contento per Vettel, la Ferrari è forte. Fisicamente sto meglio”

Lewis Hamilton non ha brillato particolarmente al volante della Mercedes nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il Campione del Mondo si è concentrato sul passo gara ma i suoi long run non hanno impressionato: il distacco dalla Ferrari sembra essere importante anche se le Frecce d’Argento non hanno sicuramente sfoderato tutto il loro potenziale, decidendo di nascondersi come nei giorni precedenti.

Il britannico è parso in grandissima forma fisica visto che in inverno ha messo 2 kg di massa muscolare sfruttando il nuovo regolamento sul peso e nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa si è subito voluto complimentare con Vettel: “Contento per Sebastian, ma noi al momento stiamo lavorando per conoscere meglio la macchina. Le Ferrari sembrano in forma, noi stiamo cercando di approfondire la conoscenza con la macchina. È lo stesso inizio di ogni stagione. Ogni anno la Ferrari si mostra forte e ce lo aspettavamo, noi proviamo a fare il nostro programma e la squadra sta lavorando tantissimo. La Ferrari comunque è forte, sembra abbiano un pacchetto migliore e stanno accumulando km. Per noi sarà una sfida ancora più dura“.

Lewis Hamilton si sofferma anche sulla sua forma fisica: “Mi sento bene, ora posso alzare pesi maggiori rispetto a prima. Prima dovevamo mantenere un certo peso e non è bello saltare pasti per rientrare nel peso giusto. Le nuove regole mi rendono più contento, mi sembra più salutare“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI