F1, Test Barcellona 2019: day-1 (18 febbraio). Programma, orario e tv. L’elenco dei piloti in pista

Lunedì 18 febbraio incominceranno i Test F1 a Barcellona, day 1 di questo prima finestra che si concluderà giovedì 24 febbraio. I piloti scenderanno finalmente in pista dopo le varie presentazioni effettuate nei giorni scorsi e capiremo subito quali saranno i valori in campo: la Mercedes sarà ancora la scuderia da battere oppure Ferrari e Red Bull si sono avvicinate ulteriormente? Le prove sul circuito catalano sono molto importanti per comprendere lo stato di salute delle varie monoposto e il livello di forma dei piloti che saranno al volante per comprendere i segreti, i punti di forza e le debolezze delle vetture che dovranno guidare per l’intera stagione.

Si attende una risposta importante dalle Rosse, Sebastian Vettel è particolarmente motivato e proprio il tedesco salirà per primo a bordo della nuova Ferrari visto che Charles Leclerc si vedrà soltanto domani. Otto ore a disposizione e subito un confronto immediato con Lewis Hamilton che invece si alternerà con Valtteri Bottas alla guida della Mercedes, spazio anche a Max Verstappen con la Red Bull. Si preannuncia grande spettacolo, i primi riscontri cronometrici sono molto attesi dagli ingegneri e dagli appassionati per capire come si potrebbe sviluppare il campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e i piloti in pista nel day 1 dei Test Barcellona 2019 per la F1 (lunedì 18 febbraio). Prevista la DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport, diretta tv su Sky soltanto per la sessione pomeridiana.

TEST BARCELLONA (DAY 1, 18 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test Barcellona 2019, day 1

TEST BARCELLONA (DAY 1, 18 FEBBRAIO): COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go ma soltanto per la sessione pomeridiana.

TEST BARCELLONA (DAY 1, 18 FEBBRAIO): I PILOTI IN PISTA OGGI

FERRARI: Vettel

MERCEDES: Bottas/Hamilton (4 ore alternando mattina/pomeriggio)

RED BULL: Verstappen

RENAULT: Hulkenberg/Ricciardo (4 ore alternando mattina/pomeriggio)

HAAS: Grosjean

MCLAREN: Sainz

RACING POINT: Perez

ALFA ROMEO: Raikkonen

TORO ROSSO: Kvyat

WILLIAMS: nessuno lunedì

