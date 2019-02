F1: Sebastian Vettel, leader designato in Ferrari. Una stagione da dentro o fuori

Sebastian Vettel leader designato della Ferrari? Sembrerebbe proprio di sì. E’ quanto è emerso dalla conferenza stampa posteriore alla presentazione della nuova Ferrari 2019. La macchina che vorrà concorrere per il titolo iridato avrà un numero uno e questo è il 4 volte iridato. Lo ha detto piuttosto chiaramente il nuovo Team Principal Mattia Binotto: “Seb è la nostra priorità, almeno inizialmente. Charles Leclerc ha ancora molto da imparare“. Affermazioni che quindi lasciano intendere che in Ferrari, con la nuova gestione del tecnico nostrano, si vada a delineare una chiara gerarchia.

A questo punto le risposte dovrà darle il teutonico. Vettel è reduce da una stagione nella quale ha commesso qualche errore di troppo nella fasi decisive, al cospetto di un Lewis Hamilton praticamente perfetto che ha saputo massimizzare praticamente sempre la propria prestazione. Appare chiaro che la Ferrari, con questo messaggio, voglia infondere maggior sicurezza e serenità nel tedesco, visto quanto accaduto nel 2018.

E’ anche vero però che lo stesso Sebastian dovrà dimostrare maggior lucidità. In un confronto che si deciderà molto sui particolari, il ferrarista sarà obbligato ad esprimere sempre il 101% e soprattutto a sfruttare nel migliore dei modi il pacchetto a propria disposizione, anche per dare modo al team di poter lavorare con la doverosa tranquillità e quindi sviluppare nel miglior modo possibile la monoposto, altro aspetto cruciale in questa sfida iridata.

In buona sostanza Sebastian dovrà ricoprire quel ruolo di condottiero che la scuderia si aspetta, senza più dubbi e perplessità. Certo, ci sono però delle domanda da porsi: se Leclerc dovesse dimostrarsi costantemente più veloce, quale sarà la gestione interna? Perseverare nello status quo o dare l’occasione al veloce monegasco? La pista esprimerà il suo verdetto.

