F1, Pierre Gasly: “Ottima la base della monoposto ma sono solo dei test e c’è tanto da fare”

Il francese Pierre Gasly ha concluso al secondo posto questa prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’alfiere della Red Bull ha messo in mostra una grande velocità in tutte le condizioni. Riscontri che attestano la bontà del progetto di Adrian Newey e confortano anche la Honda. Il propulsore nipponico si è dimostrato affidabile e prestazionale e questo ha dato modo al transalpino di esprimersi su un livello eccellente nel corso della sessione, specialmente con le gomme C3 (soft).

“Siamo andati forte ma è giusto non esaltarsi troppo. Sono solo dei test pre-stagionali e tutti si nascondono e non fanno vedere chi sono. Noi cerchiamo di concentrarci sul nostro programma e debbo dire che tutto è andato per il meglio. Sappiamo di avere un buon potenziale ma abbiamo ancora tanto da fare per migliorare alcune delle nostre problematiche. E’ necessario continuare a lavorare perché sarà una lotta serrata in questa stagione” (fonte: Sky Sport).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI