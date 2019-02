F1, Max Verstappen: “Ho provato la Red Bull al simulatore, buone sensazioni. Con Honda un nuovo inizio, cercherò di vincere”

Max Verstappen si sta preparando in vista della nuova stagione, l’olandese proverà a lottare per il Mondiale F1 e cercherà di contrastare Ferrari e Mercedes nella corsa verso il titolo iridato. Il 21enne ha parlato della sua Red Bull che quest’anno monterà i motori Honda dopo i risultati scadenti ottenuti con i propulsori Renault, Verstappen ha dichiarato di avere testato la vettura al simulatore e le prime sensazioni sono positive. A margine di un evento di presentazione della collezione di abbigliamento della G-Star RAW, il pilota ha fatto un punto della situazione sulla nuova monoposto: “Ovviamente non possiamo sapere cosa stanno facendo le altre squadre. Dovremo aspettare e vedere, è una fase eccitante della stagione, anche se capiremo il nostro vero valore solo quando salirò in macchina. Prima è difficile sapere cosa aspettarsi“.

Non poteva mancare un pensiero sulla nuova partnership con Honda: “È un nuovo inizio con la Honda, tutti sono molto motivati. Aspettiamo tutti con ansia la nuova stagione. Non penso che saremo subito al livello di Ferrari e Mercedes in termini di potenza, ma la Honda sta dando tutto per arrivarci il prima possibile. La squadra ha molta energia positiva, si vede la voglia di vincere. Credo che ora la cosa funzioni da entrambe le parti, sia per il team che per il fornitore del motore“.

Le ambizioni del giovane talento sono sempre elevate: “Cercheremo di vincere più gare possibili e se sarà così, potremo lottare anche per il Mondiale. Ora è difficile giudicare, ma spero che sarà positivo: al momento non sappiamo quanto siano competitivi la vettura ed il motore, così come quanto lo sarà la concorrenza. Cercherò sempre di ottenere il meglio da me stesso e spero che possa bastare“.

FOTOCATTAGNI

