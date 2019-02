F1, la Mercedes sbarca a Barcellona per capire se sarà pronta a dominare ancora una volta

Febbraio, tempo di test pre-stagionali per quanto riguarda la Formula Uno. Tra due soli giorni, infatti, si inizierà a fare sul serio a Barcellona, con la prima quattro-giorni di prove che ci permetteranno di capire quali saranno i rapporti di forza in pista. Come accaduto negli ultimi cinque anni si incomincerà con una sola domanda: “La Mercedes sarà pronta a dominare la scena ancora una volta”?

Il quesito è di assoluta attualità e rilevanza dato che la scuderia di Brackley ha monopolizzato il Mondiale di F1 nelle ultime edizioni, proponendo sempre vetture di livello superiore, a tratti impareggiabili. Nelle ultime annate, tuttavia, la Ferrari ha dimostrato di essersi avvicinata ma, in un modo o nell’altro, è sempre stata la Mercedes a festeggiare a fine anno, anzi in largo anticipo.

La W10, dunque, si appresta a far capire agli avversari se anche quest’anno sarà la “lepre” del campionato oppure avrà qualche piccolo difetto. Nelle ultime edizioni dei test del Montmelò il team anglo-tedesco, conscio del proprio livello, non ha nemmeno forzato in maniera particolare, provando solamente le mescole più dure e lasciando agli altri la gloria effimera dei migliori crono con le Hypersoft. La scuderia di Brackley ha sempre presentato vetture già ad un buon livello all’esordio stagionale, ma con la consapevolezza che sarà poi il prosieguo dell’annata, con gli aggiornamenti, a fare la vera differenza.

La macchina sarà competitiva, la Power Unit Mercedes non avrà bisogno di presentazioni, come i piloti. Lewis Hamilton sarà pronto per dare la caccia al suo sesto titolo iridato, un numero letteralmente impressionante e che lo porterebbe solamente a -1 da una leggenda come Michael Schumacher, mentre Valtteri Bottas incomincerà una stagione particolare. Il finlandese, ovviamente, è pronto nuovamente a fare da scudiero al suo illustre compagno ma, dall’altro lato, dovrà difendere il suo sedile. L’ex Williams è all’ultimo anno di contratto per cui dovrà tenere a debita distanza lo “spettro” rappresentato da Esteban Ocon, terza guida del 2019, pronto a entrare ufficialmente in scena nel 2020.

Inizia la decima stagione della Mercedes dal ritorno in F1. Tutto sembra imbandito per un’altra stagione di primissimo livello. Starà a Ferrari e Red Bull opporsi alla scuderia di Brackley ed a Lewis Hamilton. Più facile a dirsi che a farsi? Lo capiremo sin dai prossimi giorni grazie ai test di Barcellona.

Foto: Twitter Mercedes