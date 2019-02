F1, il Gran Premio dell’Azerbaijan rimane in calendario almeno fino al 2023

Il Gran Premio dell’Azerbaijan farà parte del calendario del Mondiale di Formula Uno almeno fino al 2023. Questo è il risultato dell’accordo stipulato dal Baku City Circuit, con il Ministro dello Sport e della Gioventù dell’Azerbaijan, Azad Rahimov, e con il Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, Chase Carey. Una notizia importante, che ufficializza come la gara sulle sponde del Mar Caspio diverrà presto una classica della F1, dopo la prima edizione disputata nel 2016.

Il tracciato cittadino di Baku (che spesso ha diviso spettatori e tifosi) è uno dei più peculiari di tutto il calendario, essendo un circuito delimitato da muretti, con curve strettissime (soprattutto quella che costeggia le mura del castello nella zona che si è meritata il patrimonio UNESCO) ma nel quale si toccano velocità elevatissime, fino ai 340kmh del lunghissimo rettilineo che porta al traguardo.

Le parole di Chase Carey rilasciate al sito ufficiale del Mondiale di F1: “Siamo molto lieti di aver rinnovato questo accordo che vedrà il Gran Premio dell’Azerbaijan sul calendario del Campionato mondiale di Formula 1 FIA per molti anni a venire. In un breve lasso di tempo, questa gara è diventata una delle più popolari della stagione, producendo sempre gare combattute e spettacolari. Lo scenario di Baku, poi, fa tutta la differenza”.

Anche Azad Rahimov fa fatica a nascondere la soddisfazione: “Questo è un giorno di grande orgoglio per tutti noi. Gli ultimi anni hanno rappresentato un sogno diventato realtà per la gente di Baku visto che il nostro weekend di gara è cresciuto da una semplice idea fino a diventare uno dei fine settimana più spettacolari ed entusiasmanti della F1. Abbiamo già ospitato alcuni dei momenti più iconici dello sport. Inoltre, ogni anno abbiamo visto sempre più fan provenienti da tutto il mondo partecipare alla gara e siamo stati sopraffatti dal modo in cui il nostro evento è stato abbracciato dalla comunità globale della Formula 1″.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: GP Azerbaijan 2018