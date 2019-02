Europa League calcio, il calendario del 2019: date e programma dai sedicesimi alla finale

L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a fuori, ora due mesi di stop in attesa di tornare a gustarci i grandi scontri sul palcoscenico più importante.

I sedicesimi si disputeranno in andata e ritorno, proprio come ottavi, quarti e semifinali. Dopo ogni turno si svolgerà un sorteggio (senza alcun paletto) che definirà i vari incroci. La Finale, invece, è come sempre in atto secco, quest’anno in programma allo Stadio Olimpico di Baku il 29 maggio. Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato della Champions League 2019 di calcio dai sedicesimi di finale alla finale.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE CALCIO 2019:

12-14 febbraio: Andata sedicesimi di finale

20-21 febbraio: Ritorno sedicesimi di finale

22 febbraio: Sorteggio ottavi di finale

7 marzo: Andata ottavi di finale

14 marzo: Ritorno ottavi di finale

15 marzo: Sorteggio quarti di finale

11 aprile: Andata quarti di finale

18 aprile: Ritorno quarti di finale

19 aprile: Sorteggio semifinali

2 maggio: Andata semifinali

9 maggio: Ritorno semifinali

29 maggio: Finale

TABELLONE SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019:

Viktoria Plzen – Dinamo Zagabria

Club Brugge – Salisburgo

Rapid Vienna – Inter

Slavia Praga – Genk

Krasnodar – Bayer Leverkusen

Zurigo – Napoli

Malmoe – Chelsea

Shakhtar Donetsk – Eintracht Francoforte

Celtic Glasgow – Valencia

Rennes – Betis Siviglia

Olympiakos – Dinamo Kiev

Lazio – Siviglia

Fenerbahce – Zenit Kazan

Sporting Lisbona – Villareal

Bate Borisov – Arsenal

Galatasaray – Benfica

CALENDARIO SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019:

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

18.55 Fenerbahce-Zenit Kazan

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

18.55 Rapid Vienna-Inteer

18.55 Slavia Praga-Genk

18.55 Krasnoadar-Bayer Leverkusen

18.55 Rennes-Betis Siviglia

18.55 Olympiakos-Dinamo Kiev

18.55 Lazio-Siviglia

18.55 Bate Borisov-Arsenal

18.55 Galatasaray-Benfica

21.00 Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

21.00 Bruges-Salisburgo

21.00 Zurigo-Napoli

21.00 Malmoe-Chelsea

21.00 Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

21.00 Celtic-Valencia

21.00 Sporting Lisbona

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

18.00 Arsenal-Bate Borisov

18.00 Siviglia-Lazio

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

18.55 Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen

18.55 Salisburgo-Bruges

18.55 Napoli-Zurigo

18.55 Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk

18.55 Valencia-Celtic

18.55 Zenit-Fenerbahce

18.55 Villareal-Sporting Lisbona

21.00 Inter-Rapid Vienna

21.00 Genk-Slavia Praga

21.00 Bayer Leverkusen-Krasnodar

21.00 Chelsea-Malmoe

21.00 Betis Siviglia-Rennes

21.00 Dinamo Kiev-Olympiakos

21.00 Benfica-Galatasaray

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza