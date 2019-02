eSports, San Siro teatro della PUMA Power Up Cup: PES 2019 alla Scala del calcio

Non è certo originale affermare che il calcio sia una delle più accese passioni del popolo italiano. Ciò che però val la pena portare all’attenzione della collettività è il seguito di cui il “Pallone” virtuale è portatore. Parliamo di livelli eccezionali: del milione di appassionati che assistono assiduamente alle competizioni esport, sia virtualmente che dal vivo, ben il 95% destina il proprio tempo ai tornei di giochi sportivi. Per questa ragione PG ESPORTS, società del settore del gaming competitivo, ha deciso di associare calcio reale e virtuale organizzando un nuovo ambizioso torneo dedicato al videogame calcistico PES 2019. Ci si riferisce alla PUMA Power Up Cup, la prima competizione organizzata in collaborazione con PUMA e il club AC Milan.

La competizione è prevista per il 1° marzo dalle 16:00 alle 19:30 presso l’Executive Lounge dello stadio San Siro di Milano. La partecipazione sarà riservata ad un massimo di 64 giocatori, permetterà al primo classificato di passare un’intera giornata a Milanello (campo di allenamento della compagine rossonera), con la possibilità di incontrare i giocatori della formazione meneghina e di assistere alla partita Milan – Sassuolo presso lo Sky Box PUMA di San Siro. Un’occasione unica per un appassionato di calcio.

Parallelamente al torneo vi sarà anche un’attività di Test&Trial con cui sarà possibile provare le nuovissime scarpe da calcio PUMA FUTURE e PUMA ONE. Ad attendere i fan più sfegatati ci saranno tantissime sorprese “rossonere”, da non perdere. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 27 febbraio, mentre gli accrediti inizieranno il 1° marzo alle ore 15:00 presso l’Executive Lounge dello stadio di San Siro (ingresso 8). Accettare la sfida significa competere per essere il migliore. Per iscriversi al torneo basterà un semplice click sull’apposita pagina riservata di PUMA Power Up Cup e da quel momento, il divertimento inizierà.

di Daniele Bartocci

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: urbanbuzz / Shutterstock.com