Equitazione, Longines Global Champions Tour Doha 2019: vince Emanuele Gaudiano, quarto Alberto Zorzi. L’Italia parte col botto in Qatar!

Inizia col botto per l’Italia il Longines Global Champions Tour 2019: nella la prima tappa del circuito internazionale di equitazione, scattata oggi a Doha, in Qatar, nel salto ostacoli erano attesi i migliori cavalieri del mondo, ma sul campo gara si sono distinti i due azzurri iscritti alla competizione: vittoria per Emanuele Gaudiano, quarto posto per Alberto Zorzi.

Emanuele Gaudiano ha scelto di gareggiare quest’oggi con Chalou e la decisione lo ha premiato, per lui percorso netto col miglior crono di 73″34, mentre Alberto Zorzi ha optato per Danique, chiudendo anch’egli con un percorso netto, ma col tempo di 76″46, che lo ha lasciato ai piedi del podio.

In mezzo ai due azzurri si sono piazzati due francesi: secondo Julien Epaillard su Virtuose Champeix, che ha fermato il cronometro dopo 73″67, terzo Kevin Staut su Viking d’La Rousserie con il tempo di 74″32. Domani piatto principale di giornata sarà una competizione di salto programmata su percorso base con seguente jump-off.

Foto: Claudio Bosco LPS