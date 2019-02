Equitazione, Longines Global Champions Tour Doha 2019: in gara Emanuele Gaudiano e Alberto Zorzi. Lorenzo De Luca resta negli States

Inizia il Longines Global Champions Tour 2019 e la prima tappa del circuito internazionale di equitazione fa segnare l’esordio a Doha, in Qatar, dove nel salto ostacoli sono attesi i migliori cavalieri del mondo. Saranno sul campo gara a battagliare anche due azzurri: Emanuele Gaudiano ed Alberto Zorzi.

Emanuele Gaudiano ha scelto per la trasferta qatariota di gareggiare con Chalou e Quinn Van De Heffinck, mentre Alberto Zorzi ha optato per Contanga 3 e Danique. Ancora non sono state comunicate però le scelte riguardanti la gara principale del fine settimana, che gli azzurri faranno dopo aver visto il percorso base.

Non sarà della partita Lorenzo De Luca, il quale continua a gareggiare a titolo personale negli Stati Uniti: l’italiano sarà in gara a Wellington, in Florida, e sarà in sella ad Ensor De Litrange LXII e Cheindira. Le gare nordamericane termineranno domenica 3 marzo, poi l’azzurro dovrebbe rientrare in Europa per preparare le Finali di Goteborg.

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS