Equitazione, l’Italia si candida per organizzare i Mondiali 2022! I World Equestrian Games a Roma?

L’Italia si è candidata per organizzare i World Equestrian Games 2022, nient’altro che i Mondiali di equitazione. La Federazione si è lanciata in questa grandissima sfida con l’obiettivo di riportare la rassegna iridata nel nostro Paese dopo ben 24 anni di assenza (l’ultima volta fu nel 1998 a Roma). Al momento non si sa ancora quali saranno le nostre avversarie, si vocifera di tre lettere giunte alla Fei ma nessuno è uscito allo scoperto e il termine per presentare le candidature è previsto per il 28 febbraio.

Sarebbero due le sedi di gara previste all’interno del nostro dossier: i Pratoni del Vivaro (a Rocca di Papa) e l’ex Tenuta Santa Barbara (a Bracciano), entrambe alle porte di Roma ed entrambe di proprietà di Elementa (fa parte del gruppo industriale Fiorucci). Gli impianti sono già pronti e funzionanti, addirittura in via di miglioramento: non ci sarebbero dunque nuove costruzioni da realizzare. L’Italia vorrebbe anche ridurre il numero di discipline eliminando endurance e attacchi e restando dunque con salto ostacoli, dressage, completo, volteggio, reining e paradressage.

Foto: Dalla Riva LPS