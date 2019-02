Cremona-Brindisi, Finale Coppa Italia basket 2019: programma, orario e tv

La Finale di Coppa Italia 2019 di basket che non ti aspetti: Cremona-Brindisi. La terza e la quinta in classifica del Campionato di Serie A hanno ribaltato pronostici e gerarchie, approdando all’atto conclusivo della manifestazione che assegnerà il trofeo.

Al Mandela Forum di Firenze si affronteranno due squadre che mai prima d’ora erano arrivate in finale di Coppa Italia nella propria storia: in ogni caso, dunque, l’albo d’oro si arricchirà di una nuova vincitrice.

Cremona, allenata dal ct della Nazionale italiana Meo Sacchetti, si è sbarazzata in semifinale per 102-91 della Virtus Bologna, che in precedenza aveva compiuto un’impresa ai quarti estromettendo dal torneo la favorita Olimpia Milano.

Molto più intensa ed appassionante si è rivelata l’affermazione di Brindisi nel penultimo atto al cospetto di Sassari, superata sul filo di lana per 87-86.

La Finale si disputerà domenica 17 febbraio alle ore 18.00 e sarà trasmessa in tv e streaming da RAISPORT.

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA BASKET 2019

CREMONA-BRINDISI

Ore 18.00, Diretta TV Raisport (canale 227 della piattaforma satellitare SKY e 57 del digitale terrestre) e streaming su raisport.rai.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo