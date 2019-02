Cremona-Brindisi basket, Finale Coppa Italia 2019 oggi (17 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

E’ arrivato il giorno della finale! Vanoli Cremona contro la Happy Casa Brindisi. Si assegna il primo trofeo dell’anno per la pallacanestro italiana. Comunque vada sarà una prima volta assoluta, perchè per entrambe le squadre si tratta della prima finale della loro storia.

Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi si giocherà domenica 17 Febbraio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD ed Eurosport 2 ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 16 Febbraio 2019

ore 21.00: Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi

Diretta TV: Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

