Coppa Davis 2019, le possibili avversarie dell’Italia nella fase finale di Madrid. Incubo Spagna da evitare

L’Italia ha sconfitto l’India sull’erba di Calcutta e ha conquistato la qualificazione alle Finali della Coppa Davis 2019, gli atti conclusivi della massima competizione tennistica a squadre andranno in scena alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Gli azzurri andranno a caccia del colpaccio, il sogno è quello di conquistare la magica Insalatiera anche se i ragazzi di Corrado Barazzutti dovranno compiere davvero un’impresa. Il nuovo format di gara e la superficie (si giocherà sul cemento) non sembrano avvantaggiare Fabio Fognini e compagni ma ci sono tutte le carte in regola per lottare fino in fondo.

L’Italia verrà inserito in uno dei sei gironi da tre squadre ciascuno, siamo in attesa di scoprire quali saranno le nostre avversarie. Il sorteggio che determinerà la composizione dei gruppi si svolgerà giovedì 14 febbraio (ore 19.00) ma scopriamo il regolamento e quali potrebbero essere le avversarie dell’Italia.

FINALI COPPA DAVIS 2019: IL REGOLAMENTO, IL SORTEGGIO E LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Le 18 Nazionali qualificate (le 4 semifinaliste della passata stagione, le 12 vincitrici del primo turno, le 2 wild card) verranno suddivise in sei gironi da tre squadre ciascuno.

Francia, Croazia e le quattro migliori classificate nel ranking saranno teste di serie. Anche le altre due fasce verranno definite in base al ranking, in ogni girone finirà una squadra per fascia.

Le tre Nazionali inserite nello stesso gruppo si affronteranno tra loro una solo volta, verranno giocati due singolari e un doppio al meglio dei tre set con tie-break. Le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde si qualificano ai quarti dove verrà mantenuto lo stesso format di gara, poi a seguire semifinali e finale per l’assegnazione della Coppa Davis 2019.

Il sorteggio che definirà la composizione dei gironi si svolgerà giovedì 14 febbraio alle ore 19.00 presso la Real Casa de Correos di Madrid.

FINALI COPPA DAVIS 2019: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

Il ranking per Nazioni verrà aggiornato al termine di questo weekend e ci potrebbero essere delle modifiche, dunque non si possono ancora definire quali saranno le varie fasce.

Delle prime sei del ranking attuale, però, ben cinque sono già certe della presenza alle Finali senza essere scese in campo in questo weekend: Francia, Croazia, USA in quanto semifinaliste nel 2018, Argentina e Gran Bretagna perché hanno usufruito della wild card. Il loro ranking non dovrebbero mutare più di tanto. L’unica a giocare è il Belgio impegnato in Brasile (attualmente 1-1).

L’Italia attualmente occupa il decimo posto e sarà dunque in seconda fascia al pari di Serbia, Australia, Germania, Kazakhstan che hanno già ipotecato la qualificazione agli atti conclusivi (oggi dovranno conquistarla ufficialmente). Se il Belgio dovesse essere eliminato, allora la Spagna (attualmente settima e già ammessa come semifinalista del 2018) dovrebbe salire in prima fascia e dunque diventerebbe un avversario dell’Italia. I condizionali sono d’obbligo perché l’aggiornamento del ranking potrebbe provocare degli scossoni.

In caso di eliminazione del Belgio si libererebbe un posto anche in seconda fascia, al momento subentrerebbe una tra Repubblica Ceca e Svezia se dovessero avere la meglio su Olanda e Colombia (i cechi sono sull’1-1, gli scandinavi sono sotto 0-2). In terza fascia finirebbero tutte le altre qualificate: le vincenti di Svizzera-Russia, Austria-Cile, Slovacchia-Canada, Cina-Giappone. Chiaramente tutto cambierebbe se Serbia, Australia, Germania, Kazakhstan dovessero perdere i rispettivi incontri.

CLICCA QUI PER IL RANKING

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rovenko Photo / Shutterstock.com