Coppa Davis 2019, Corrado Barazzutti: “Bravi tutti i ragazzi, anche quelli che non sono stati schierati”

Foto Fabio Ferrari - LaPresse 02 02 2013 Torino ( Italia ) sport Coppa Davis, Italia vs Croazia, Primo Turno, Gruppo Mondiale. Incontro Doppio, Simone Bolelli - Fabio Fognini vs Marin Cilic - Ivan Dodig. Nella foto:Simone Bolelli - Fabio Fognini, Barazzutti photo Fabio Ferrari - LaPresse 01 02 2013 Turin ( Italy ) sport Davis Cup, Italy vs Croatia, First Round, World Group. Double Match, Simone Bolelli - Fabio Fognini vs Marin Cilic - Ivan Dodig. in the pictur:Simone Bolelli - Fabio Fognini, Barazzutti

Al termine della due giorni di gare di Calcutta l’Italia ha staccato il pass per le Finali di Coppa Davis 2019 battendo l’India in casa per 3-1. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, Corrado Barazzutti. Premiata la scelta del capitano azzurro di schierare Andreas Seppi quale numero uno azzurro, che lo ha ripagato portando a casa due punti.

Al sito federale Barazzutti a caldo ha dichiarato: “Seppi ha disputato un match impeccabile, da grande giocatore, non lasciando la benché minima chance all’avversario. Nonostante le difficoltà e la superficie che può livellare le cose, alla fine i valori sono emersi: eravamo superiori come squadra e l’abbiamo confermato sul campo. Oltre a un veterano come Seppi che ha dato risposte importanti su quello che è ancora il suo grado di competitività e affidabilità, dobbiamo fare i complimenti a Berrettini per come ha saputo esordire in Davis: Matteo sarà un protagonista anche in futuro“.

Il capitano azzurro ha parlato di tutta la squadra italiana: “Devo dire bravi anche a tutti i ragazzi, pure quelli che non sono stati schierati in questo caso, per come si sono allenati sempre con grande professionalità e hanno saputo fare gruppo in maniera ottimale in questa settimana. E un grazie lo merita pure lo staff medico che ci ha permesso di affrontare questa trasferta senza alcun problema. Ho cercato di fare del mio meglio, come sempre, nelle scelte, nella gestione della squadra e a bordo campo durante i match. Ma i protagonisti di questo successo sono i giocatori“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse