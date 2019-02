Combinata nordica, Mondiali 2019: Jarl Magnus Riiber al comando dopo il salto, Samuel Costa quinto e in corsa per le medaglie

Samuel Costa of Italy during FIS Nordic Combined World Cup race 8. January 2017 in Lahti, Finland. (Newspix24/Kalle Parkkinen)

Grande prestazione di Samuel Costa nel segmento di salto della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali di combinata nordica a Seefeld (Austria). Il 26enne altoatesino ha trovato il migliore salto della stagione sul trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), riuscendo a fare una buona misura nonostante le condizioni di vento molto difficili. L’azzurro ha infatti saltato 99.5 metri, che grazie alla compensazione sono diventati ben 130.8 punti, che gli permettono di partire in quinta posizione nel fondo, a 19” dalla vetta e di poter quindi sognare una medaglia.

Al comando troviamo il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto in questa stagione in Coppa del Mondo, che con un salto di 107 metri chiude con 135.6 punti e nel fondo partirà con 6” di vantaggio sul connazionale Espen Bjoernstad (134.1) e 7” sull’austriaco Franz-Josef Rehrl (133.9). Poco più dietro il polacco Szczepan Kupczak a 17” e appunto Costa a 19”, seguito dal giapponese Akito Watabe e dal tedesco Terence Weber a 21”. Un secondo dopo prenderanno il via il nipponico Go Yamamoto e l’austriaco Bernhard Gruber. In corsa per le medaglie anche il tedesco Vinzenz Geiger e l’altro padrone di casa Mario Seidl, che scatteranno rispettivamente a 35” e 40”.

Lontani invece gli altri azzurri. Il giovane Aaron Kostner non pesca questa volta il jolly e realizza 110.1 punti, che lo portano in 31ma posizione a 1’42” di ritardo. Altro salto sotto le aspettative per Alessandro Pittin che è solamente 38° con 105.6 a 2’, mentre Raffaele Buzzi è 43° con 101.1 a 2’18”.

Foto: Lapresse