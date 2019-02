Combinata nordica, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Si punta su Alessandro Pittin

Cinque azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali 2019 di combinata nordica, che inizieranno venerdì a Seefeld (Austria). In questa stagione l’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo e la speranza è che i nostri portacolori trovino il grande acuto in questa rassegna iridata, anche se non sarà facile, visto il livello degli avversari. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli azzurri in gara con l’analisi ai raggi X dei convocati dell’Italia.

Alessandro Pittin: il 28enne carnico sarà l’atleta di punta della nostra Nazionale, considerando sia il palmares che i risultati stagionali. Un bronzo olimpico a Vancouver 2010 e uno iridato a Falun 2015, fanno capire la qualità di questo atleta, che però negli ultimi anni ha faticato a trovare buone sensazioni dal trampolino. Pittin resta comunque il miglior fondista del circuito e se dovesse realizzare un salto perfetto, allora potrà lottare con i migliori nella seconda Gundersen, quella dal trampolino HS109 di Seefeld, in cui ha già ottenuto buoni risultati in carriera.

Samuel Costa: questa è la stagione del ritorno in gara dopo il lungo stop a causa dell’infortunio al ginocchio. Un fattore che ha inciso molto sulla preparazione e infatti il 25enne altoatesino non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio, chiudendo le ultime gare sempre attorno alla 20ma posizione. Il talento però non gli manca e visto che proprio a Seefeld ha ottenuti due podi in Coppa del Mondo, l’auspico è che posso tornare sui suoi livelli in questi Mondiali.

Raffaele Buzzi: tante difficoltà dal trampolino per questa atleta 23enne, che va molto forte nel fondo, ma deve ancora trovare il giusto assetto nel salto per essere competitivo ad alti livelli. Nell’ultima gara a Lahti è rientrato comunque nella zona punti (27°) e in questo appuntamento proverà a stupire.

Aaron Kostner: atleta di 19 anni con un grande potenziale, che potrà continuare il suo percorso di crescita mettendosi alla prova in questo evento. Lo scorso mese è stato protagonista ai Mondiali Junior, ottenendo un sesto e un quarto posto ed ora proverà a dire la sua anche tra i “grandi”. Nonostante le sole otto gare in Coppa del Mondo, ha già partecipato anche alle Olimpiadi e questo sarà quindi un altro importante test.

Lukas Runggaldier: il veterano della squadra azzurra. A 31 anni parteciperà alla sesta rassegna iridata della carriera, a dieci anni di distanza dal debutto a Liberec. Non ci si può aspettare il grande acuto, ma proverà comunque a sfruttare la sua esperienza per cogliere un piazzamento.

