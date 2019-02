Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2019: Jarl-Magnus Riiber vince da padrone e si porta a casa la sfera di cristallo

Un unico padrone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di combinata nordica: Jarl-Magnus Riiber quest’anno ha lasciato davvero soltanto le briciole agli avversari. Il norvegese oggi si è andato a prendere il decimo successo stagionale nel massimo circuito internazionale, dominando in lungo e in largo a Klingenthal, in Germania, e chiudendo la pratica in chiave sfera di cristallo: titolo assegnato con quattro gare di anticipo.

Maltempo in terra tedesca, tantissima neve caduta e segmento di salto annullato: si è ripartiti dal risultato del PCR. Il percorso, reso molto duro dalle condizioni climatiche, ha ricompattato il gruppo al comando: poco dopo metà gara si sono ritrovati in otto a giocarsi il successo finale. A dettare il ritmo il pettorale giallo di Riiber, seguito dalla pattuglia tedesca (Geiger, Riessle e Faisst) e dalle due coppie di austriaci (Denifl e Rehrl) e finlandesi (Hirvonen e Herola). Il tutto si è andato a decidere sulla salita conclusiva, a circa un chilometro dal traguardo: l’attacco di Riiber, con Herola che ha tenuto le code del norvegese, riuscendo anche a contrattaccare. Allo sprint però non c’è stata storia: da vero e proprio padrone Riiber ha scavalcato Herola chiudendo la pratica, mentre terzo è giunto Riessle, che per la ventiquattresima volta in carriera (un record assoluto), centra la piazza che chiude il podio. Niente da fare per Geiger, che è apparso scarico sul finale e ha chiuso quarto.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse