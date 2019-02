Ciclismo, Vincenzo Nibali e le novità sul contratto: resterà con la Bahrain-Merida o accetterà la corte Trek-Segafredo?

Vincenzo Nibali ha incominciato la stagione un paio di giorni fa, lo Squalo è rimontato in sella dopo il lungo inverno ed è protagonista all’UAE Tour (terzo posto nella cronosquadre che ha aperto l’appuntamento in Medio Oriente). Quest’anno è particolarmente importante per il siciliano che punterà in particolar modo sul Giro d’Italia e che non ha nascosto le sua ambizioni di Tour de France, il 2018 è stato purtroppo caratterizzato dalla caduta che gli ha impedito di lottare per la maglia gialla e di puntare al Mondiale: ora si riparte da zero con rinnovato entusiasmo e con grandi ambizioni. Il 34enne sta scaldando la gamba in vista dei grandi appuntamenti che lo aspettano nei prossimi mesi (bisognerà difendere anche il titolo alla Milano-Sanremo) ma il messinese non potrà concentrarsi soltanto sulle corse visto che c’è anche il capitolo contratto.

Nibali è in scadenza con la Bahrain Merida e ancora non sappiamo con chi correrà nel 2020: rinnoverà con l’attuale squadra oppure accetterà la corte di un nuovo team? Ci si attendevano delle novità dall’incontro di qualche giorno fa tra Enzo, il Principe Nasser Bin Hamad Al Khalifa e i vertici della Bahrain Merida ma la fumata sarebbe stata grigia come riporta tuttobiciweb. Le parti, infatti, sarebbero abbastanza distanti: c’è ovviamente ancora del tempo per trovare un accordo, le trattative proseguiranno nelle prossime settimane ma ora sono decisamente aperte anche le strade che porterebbero il faro del ciclismo italiano verso altri lidi. La Trek Segafredo resta in pole position e continuerà a tentare lo Squalo.

Foto: Pier Colombo