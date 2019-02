Ciclismo, tutto il cuore di Fabio Aru: donata una bicicletta a Papa Francesco, il ricavato per un progetto di carità

Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità.

Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di riscattare l’ultimo deludente annata, ha dimostrato ancora una volta la sua proverbiale generosità e ha raccontato i suoi sentimenti e il suo rapporto con la fede: “Sono venuto con i miei genitori e mio fratello perché siamo una famiglia credente e fondiamo sulla fede la nostra vita e anche il nostro lavoro. La mia spiritualità è profondamente radicata nella storia e nella cultura della gente di Sardegna, a cui sono molto legato. Il ciclismo, proprio in quanto sport popolare, ha da sempre una dimensione di fede molto forte: Gino Bartali anzitutto, ma anche lo stesso Fausto Coppi e soprattutto Fiorenzo Magni e poi via via molti miei colleghi di ieri e di oggi si riconoscono nei valori della vita cristiana”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo