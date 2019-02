Ciclismo, Tour de la Provence 2019: il sigillo di Philippe Gilbert nella terza tappa. Gorka Izagirre si conferma leader

Un gran finale quello vissuto nella terza tappa del Tour de la Provence 2019, che ha visto il trionfo di Philippe Gilbert, nell’arrivo sul traguardo del circuito di F1 del Paul Ricard. Negli ultimi chilometri il campione belga ha salvato la gamba, come si suol dire, mettendo in scena un ottimo sprint, regolando un gruppo di 23 corridori. Secondo posto per Toms Skujins (Trek-Segafredo) e terzo per Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale). Lo spagnolo dell’Astana Gorka Izagirre ha dovuto rintuzzare i diversi attacchi della Groupama-FDJ, in particolare di David Gaudu, Thibaut Pinot e Rudy Molard, ma alla fine è riuscito a conservare il suo primato nella corsa. Nel gruppo principale è giunto anche il nostro Fausto Masnada (Androni-Sidermec), 20° al traguardo.

Pronti, via e vanno in fuga Lucas De Rossi (Delko Marseille-Provence) e Pierre Gouault (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole). Un tentativo che però non ha seguito e allora è il turno di Christophe Masson (Natura4Evere-Roubaix-Lille Métropole), anch’egli però assorbito poco dopo. Sul primo Gpm de Bondt, Jauregui e Kamna riescono ad acquisire un vantaggio di 2’25” sul gruppo, accumulando un vantaggio massimo di 3′. Tuttavia il coraggio dei battistrada non viene premiato e sotto l’impulso della Groupama-FDJ cambia nuovamente il quadro della stage grazie all’attacco combinato di David Gaudu, Thibaut Pinot e Rudy Molard, ai quali rispondono prontamente Guillaume Martin (Wanty-Gobert), Eddie Dunbar (Sky), Philippe Gilbert (Deceuninck-Quikc Step), Gorka Izagirre (Astana), Simon Clarke (EF Education First) e Pierre Rolland (Vital Concept-B&B Hotels).

Si viene a formare un drappello di 23 corridori e allo sprint Gilbert sorprende tutti, sfruttando alla grande la sua intelligente gestione degli ultimi chilometri.

ORDINE D’ARRIVO TERZA TAPPA

1 GILBERT Philippe Deceuninck – Quick Step 4:25:10 2 SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo ,, 3 GALLOPIN Tony AG2R La Mondiale ,, 4 CLARKE Simon EF Education First Pro Cycling Team ,, 5 IZAGIRRE Gorka Astana Pro Team ,, 6 GAUTIER Cyril Vital Concept – B&B Hotels ,, 7 MARTIN Guillaume Wanty – Groupe Gobert ,, 8 EL FARES Julien Delko Marseille Provence ,, 9 GODON Dorian AG2R La Mondiale ,, 10 DUNBAR Eddie Team Sky ,,

Foto: Ian_Sherriffs / Shutterstock.com