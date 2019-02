Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una squadra competitiva

Da domani diciassette azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow (Polonia). La Nazionale italiana guidata da Edoardo Salvoldi e Marco Villa, si presenta a questa rassegna iridata con una formazione molto competitiva, che punta ad essere grande protagonista e a ripetere l’ottima prestazione dello scorso anno, quando ad Apeldoorn arrivarono sei medaglie. Andiamo quindi ad analizzare ai raggi X i convocati dell’Italia.

Partiamo dal maschile dove i riflettori saranno puntati sul quartetto dell’inseguimento che, dopo il titolo europeo, è pronto a conquistare una medaglia anche ai Mondiali e migliorare il bronzo dell’ultima edizione. Il quartetto sarà il medesimo di Apeldoorn, formato quindi da Filippo Ganna, Simone Consonni, Liam Bertazzo e Francesco Lamon. A livello individuale la punta sarà Ganna, che ha sempre raggiunto la finale nell’inseguimento nelle ultime tre edizioni e proverà ora ad allungare questa striscia. Può ambire alla medaglia anche Consonni nell’omnium, già bronzo lo scorso anno. Attenzione poi a Michele Scartezzini, che proverà a brillare nello scratch dopo l’argento del 2018, mentre Davide Plebani andrà a caccia di un piazzamento nell’inseguimento. Attuale ruolo di riserve invece per Carloalberto Giordani e Stefano Moro.

Anche al femminile si potrà sognare in grande con il quartetto dell’inseguimento, in cui Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster proveranno a spingersi oltre i propri limiti e a raggiungere la finale, per rilanciare la sfida alla Gran Bretagna. Medaglia alla portata anche nella madison con la coppia di grandissima qualità formata da Balsamo e Paternoster. Quest’ultima potrà ambire ad un tris di medaglie visto che sarà anche una delle favorite nell’omnium, mentre nella corsa a punti Maria Giulia Confalonieri punterà a confermarsi ai vertici dopo lo straordinario oro europeo. Attenzione anche a Martina Fidanza, che ha brillato in Coppa del Mondo nello scratch, ci saranno poi le esperte Simona Frapporti e Silvia Valsecchi nell’inseguimento, mentre Miriam Vece proverà a sorprendere nella velocità.

