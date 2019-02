Ciclismo su pista, Calendario Mondiali 2019: programma, orari e tv

Da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali 2019 di ciclismo su pista. Una rassegna iridata che come di consueto andrà a chiudere la stagione e anche quest’anno assisteremo a tanti duelli spettacolari. Nella scorsa edizione l’Italia chiuse con un ottimo bottino di sei medaglie, tra cui l’oro di Filippo Ganna, che andrà ora a caccia del terzo titolo iridato della carriera. Grande attesa poi per i quartetti azzurri dell’inseguimento, che sono stati protagonisti in Coppa del Mondo.

Il programma delle gare sarà molto fitto, con le sessioni mattutine che serviranno per le qualificazioni e le eliminatorie, mentre quelle serali assegneranno le medaglie. Al momento non è stata ancora comunicata la programmazione televisiva, ma sia RaiSport che Eurosport dovrebbero trasmettere le gare in diretta. Sarà possibile seguire l’evento anche con noi, visto che OASport vi offrirà DIRETTE LIVE, cronache ed approfondimenti. Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA

Mercoledì 27 febbraio

13:00 – 16:15

Inseguimento a squadre maschile e femminile: qualificazioni

18:00 – 21:35

Velocità a squadre maschile e femminile: qualificazioni, primo turno e finali

Scratch femminile: finale

Inseguimento a squadre maschile: primo turno

Giovedì 28 febbraio

14:30 – 17:05

Keirin maschile: eliminatorie

Velocità femminile: qualificazioni, sedicesimi e ottavi

18:30 – 21:20

Inseguimento a squadre femminile: primo turno

Velocità femminile: quarti

Inseguimento a squadre maschile: finali

Scratch maschile: finale

Keirin maschile: finale

Inseguimento a squadre femminile: finali

Venerdì 1° marzo

15:00 – 17:20

Omnium femminile: Scratch e Tempo Race

Chilometro a cronometro maschile: qualificazioni

Inseguimento maschile: qualificazioni

18:30 – 22:10

Corsa a punti maschile: finale

Velocità femminile: semifinali e finali

Omnium femminile: Eliminazione e Corsa a punti

Chilometro a cronometro maschile: finale

Inseguimento maschile: finali

Sabato 2 marzo

12:00 – 16:00

Chilometro a cronometro femminile: qualificazioni

Velocità maschile: qualificazioni, sedicesimi, ottavi

Omnium maschile: Scratch e Tempo Race

Inseguimento femminile: qualificazioni

17:00 – 20:15

Chilometro a cronometro femminile: finale

Velocità maschile: quarti

Madison femminile: finale

Omnium maschile: Eliminazione e Corsa a punti

Inseguimento femminile: finali

Domenica 3 marzo

12:00 – 13:10

Velocità maschile: semifinale

Keirin femminile: eliminatorie

14:00 – 17:00

Corsa a punti femminile: finale

Madison maschile: finale

Keirin femminile: finale

Velocità maschile: finali

Foto: Twitter Fci