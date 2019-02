Ciclismo, Paolo Slongo: “Vincenzo Nibali ha lavorato bene, ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour”

Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France.

Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al Teide abbiamo fatto un grande lavoro, per cui non ci possiamo aspettare molto dall’esordio di Vincenzo in termini di risultati. Diciamo che per noi all’UAE Tour inizierà un altro tipo di lavoro, con verifiche importanti che attendiamo con curiosità soprattutto per quanto riguarda la cronosquadre. Vincenzo, Damiano Caruso, Rohan Dennis e compagni hanno lavorato con impegno, ma adesso è giunto il momento di verificare in gara l’affiatamento, i materiali e tutti i piccoli particolari che permettono di disputare una grande prova collettiva“.

Lo stato di forma di Vincenzo Nibali sembra buono: “È sereno e ha lavorato bene. Abbiamo cambiato molto il suo programma per l’inizio di stagione, aveva bisogno di recuperare al meglio sia a livello fisico che mentale dopo la “grande corsa” che ha fatto da luglio a ottobre per recuperare dopo l’incidente dell’Alpe d’Huez“.

Riguardo ad eventuali sopralluoghi per le tappe della Corsa Rosa: “Diciamo che molte salite e molte strade Vincenzo ormai le conosce, certamente noi dello staff andremo a visionare alcune tappe, in particolare quelle piemontesi, ma non è detto che con noi venga anche Vincenzo. In ogni caso ne parleremo al suo ritorno dagli Emirati“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo