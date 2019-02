Ciclismo, Matteo Trentin fa doppietta alla Vuelta a Andalucia. Giulio Ciccone brilla al Tour du Haut-Var

Diversi italiani protagonisti nelle corse di ciclismo dell’ultimo fine settimana. Partiamo di diritto da Matteo Trentin che vince due tappe alla Vuelta Andalucia e sale così a quota tre in stagione, dopo quella ottenuta all’esordio alla Valenciana. Il campione europeo ha dimostrato una netta superiorità in volata rispetto agli avversari, soprattutto nell’ultima frazione, sull’arrivo in leggera salita di Alhaurín de la Torre, in cui ha vinto per distacco con uno sprint di pura potenza. Risultati molto incoraggianti in vista delle classiche, in cui il corridore della Mitchelton-Scott potrà lasciare il segno.

Al Tour du Haut-Var brilla invece Giulio Ciccone, che si impone sull’arrivo in salita di Mons, battendo nomi del calibro di Thibaut Pinot e Romain Bardet. Il 24enne abruzzese ha mostrato nuovamente le sue doti da scalatore, andando così a centrare il primo successo con la nuova maglia della Trek – Segafredo. Ciccone non è poi riuscito a difendere la maglia di leader nella frazione conclusiva, chiudendo ottavo in classifica, a dimostrazione che deve ancora crescere molto soprattutto a livello tattico, ma il talento c’è e lo si è visto.

Debutto stagionale positivo per Vincenzo Nibali, visto che la sua Bahrain Merida chiude al terzo posto la cronometro a squadre iniziale dell’UAE Tour. Questo risultato è significativo perché conferma i netti miglioramenti della formazione in questa stagione. Gli arrivi di Damiano Caruso e Rohan Dennis si sono fatti sentire e in ottica Grandi Giri, Nibali avrà sulla carta una squadra molto più competitiva rispetto allo scorso anno.

Ancora lontano invece dalla condizione ottimale Fabio Aru, che ha fatto una prestazione opaca alla Volta ao Algarve. Mentre il giovane compagno di squadra della UAE-Team Emirates Tadej Pogacar ha dato spettacolo conquistando la corsa, il sardo ha fatto fatica a trovare il giusto ritmo in salita. Servirà quindi ancora tempo per vedere Aru davvero protagonista. Infine citiamo anche la vittoria di Alessandro Fedeli nella prima tappa del Tour du Rwanda, che coglie così il primo successo da professionista al debutto stagionale.

