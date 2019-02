Ciclismo, Manuel Senni investito durante un allenamento. Frattura allo scafoide per l’italiano

Il ciclista azzurro Manuel Senni è stato investito ieri mentre si stava allenando nei pressi di Cesenatico: ne dà notizia “Il Resto del Carlino“, che afferma come l’italiano abbia riportato nell’incidente la frattura dello scafoide. L’uomo alla guida dell’auto che ha causato il sinistro, dopo essersi accertato che Senni non avesse riportato traumi gravi e che fosse stato già soccorso da altre persone, si è allontanato senza prestare soccorso, ma è stato poi individuato dalla Polizia Municipale.

L’atleta però oltre alla frattura dello scafoide, secondo le prime notizie, avrebbe anche problemi ad un dito e così è stato ricoverato al nosocomio “Bufalini“, dove sarebbe già stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per ridurre la frattura. Al ciclista dovrebbero essere dati ben 60 giorni di prognosi: in tal caso per l’investitore scatterebbe d’ufficio la denuncia per lesioni gravi.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Jeroen Bader / Shutterstock.com