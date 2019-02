Ciclismo, i Mondiali possono sbarcare in Africa! Il Rwanda si candida per una prima volta storica

I Mondiali di ciclismo potrebbero sbarcare in Africa per la prima volta nella storia! Il Rwanda ha infatti avanzato ufficialmente la propria candidatura per organizzare l‘edizione del 2025, tra sei anni la rassegna iridata potrebbe svolgersi nel Continente Nero. Aimable Bayingana, Presidente della Federazione Nazionale di ciclismo, ha annunciato la candidatura accogliendo così l’invito della UCI che ha più volte sollecitato i Paese africani a farsi avanti.

Il Rwanda offre importanti garanzie perché ha già una certa esperienza per quanto riguarda l’organizzazione di eventi ciclistici (dal 2009 si corre un Tour nazionale), un membro della UCI è attualmente in vista nel Paese come riporta tuttobiciweb.

Foto: Valerio Origo