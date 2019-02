Chi è Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019: artista milanese di padre egiziano e madre italiana

Ha vinto a sorpresa l’edizione 2019 del Festival di Sanremo: Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, con il brano “Soldi” ha sbancato la kermesse canora più importante d’Italia ed ora avrà l’onore e l’onere di rappresentare il nostro Paese nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Tel Aviv.

Classe 1992, Mahmoud, che è arrivato all’Ariston passando per Sanremo Giovani, è un artista milanese nato da madre italiana e padre egiziano. Non è però nuovo a concorsi canori, in quanto già nel 2012 aveva preso parte a X Factor, mostrando anche buon feeling col pubblico a casa, venendo ripescato al televoto dopo una prima esclusione.

Dopo aver vinto Area Sanremo nel 2015, di diritto va nella Sezione Nuove Proposte del Festival 2016, dove si mette comunque in mostra terminando ai piedi del podio con il brano “Dimentica”. Nel 2018 la definitiva consacrazione, come autore e come interprete e Sanremo Giovani per lui è il giusto trampolino di lancio.

Giunto a fari spenti alla kermesse ligure, si impone nonostante alla vigilia gli venisse assegnato un ruolo da comprimario, ed ora dovrà rappresentare l’Italia, come detto, all’Eurovision Song Contest, qualora dovesse accettare la designazione. Staremo a vedere se il brano verrà tradotto o se, coraggiosamente, il testo resterà in italiano.

Foto: LaPresse