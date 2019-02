Calendario Serie A calcio oggi (16 febbraio), orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN

Oggi (sabato 16 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 24ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Cagliari-Parma, gara in cui i padroni di casa proveranno a ritrovare il successo per mantenere a distanza la zona retrocessione.

Alle 20.30 si giocherà invece Atalanta-Milan, scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre sono infatti distanziate da un solo punto in classifica, a favore dei rossoneri, e chi riuscirà a prevalere in questo confronto farà un passo avanti importante nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Gara quindi molto attesa, anche per la sfida incrociata tra i bomber Zapata e Piatek.

Di seguito il calendario completo delle partite odierne di Serie A, con gli orari di tutte le sfide e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Sabato 16 febbraio

18.00 Cagliari-Parma Sky

20.30 Atalanta-Milan DAZN

