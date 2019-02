Calendario ATP Tennis 2019, le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre

Ci siamo, una nuova stagione di grande tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per migliorare la loro classifica e potersi permettere traguardi sempre più ambiziosi. Un’annata con delle novità, come la tanto discussa riforma della Davis che avrà un turno preliminare nei primi giorni di febbraio e poi uno finale, come detto, in autunno. Una rivoluzione che ha fatto e sta facendo tanto discutere perché una buona percentuale di tennisti ritiene eccessivo il carico di match da dover sostenere. Staremo a vedere.

Di seguito il calendario completo della stagione 2019, diviso per tornei ATP/Slam e impegni di Coppa Davis:

CALENDARIO TORNEI ATP E SLAM 2019

Hopman Cup: 29 dicembre-5 gennaio 2019

31 dicembre/6 gennaio a Doha (Qatar)

31 dicembre/6 gennaio a Pune (India)

31 dicembre/6 gennaio a Brisbane (Australia)

7-13 gennaio ad Auckland (Nuova Zelanda)

7-13 gennaio a Sydney (Australia)

14-27 gennaio Australian Open

4-10 febbraio a Quito (Ecuador)

4-10 febbraio a Montpellier (Francia)

4-10 febbraio a Sofia (Bulgaria)

11-17 febbraio a Rotterdam (Olanda)

11-17 febbraio a New York (Stati Uniti)

11-17 febbraio a Buenos Aires (Argentina)

18-24 febbraio a Rio de Janeiro (Brasile)

18-24 febbraio a Marsiglia (Francia)

18-24 febbraio a Delray Beach (Stati Uniti)

25 febbraio-2 marzo a Dubai (UAE)

25 febbraio-2 marzo ad Acapulco (Messico)

25 febbraio-3 marzo a San Paolo (Brasile)

4-17 marzo Masters 1000 Indian Wells (Stati Uniti)

18-31 marzo Masters 1000 Miami (Stati Uniti)

8-14 aprile a Houston (Stati Uniti)

8-14 aprile a Marrakech (Marocco)

15-21 aprile Masters 1000 Montecarlo

22-28 aprile a Barcellona (Spagna)

22-28 aprile a Budapest (Ungheria)

29 aprile-5 maggio a Monaco (Germania)

29 aprile-5 maggio Estoril (Portogallo)

6-12 maggio a Madrid (Spagna)

13-19 maggio Internazionali d’Italia a Roma

21-25 maggio a Ginevra (Svizzera)

27 maggio-9 giugno Roland Garros

10-16 giugno a Stoccarda (Germania)

10-16 giugno Hertogenbosch (Olanda)

17-23 giugno ad Halle (Germania)

17-23 giugno Queen’s (Gran Bretagna)

24-29 giugno ad Antalya (Turchia)

24-29 giugno ad Eastbourne (Gran Bretagna)

1-14 luglio Wimbledon

15-21 luglio a Newport (Stati Uniti)

15-21 luglio a Umago (Croazia)

15-21 luglio a Bastad (Svezia)

22-28 luglio ad Amburgo (Germania)

22-28 luglio ad Atlanta (Stati Uniti)

22-28 luglio a Gstaad (Svizzera)

29 luglio-3 agosto a Los Cabos (Messico)

29 luglio-3 agosto a Kitzbuhel (Australia)

29 luglio-3 agosto a Washington (Stati Uniti)

5-11 agosto Masters 1000 Toronto (Canada)

12-18 agosto Masters 1000 Cincinnati (Stati Uniti)

19-24 agosto a Winston Salem (Stati Uniti)

26 agosto-8 settembre US Open

16-22 settembre a San Pietroburgo (Russia)

16-22 settembre a Metz (Francia)

Laver Cup: 20-22 settembre

23-29 settembre a Chengdu (Cina)

23-29 settembre a Shenzhen (Cina)

30 settembre-7 ottobre a Pechino (Cina)

30 settembre-7 ottobre a Tokyo (Giappone)

7-13 ottobre Masters 1000 Shanghai (Cina)

15-20 ottobre a Mosca (Russia)

15-20 ottobre ad Anversa (Belgio)

15-20 ottobre a Stoccolma (Germania)

21-27 ottobre a Vienna (Austria)

28 ottobre-3 novembre Masters 1000 Parigi-Bercy

4-8 novembre Next Gen a Milano (Italia)

11-18 novembre ATP Finals a Londra

CALENDARIO COPPA DAVIS 2019

1-2 febbraio turno preliminare: l’Italia affronterà l’India in trasferta.

18-24 novembre le Finali

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com