Calcio, Serie A 2019: Sassuolo-Juventus 0-3, Khedira, Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri

Foto Massimo Paolone/LaPresse 10 febbraio 2019 Reggio Emilia, Italia sport calcio Sassuolo vs Juventus - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - stadio "Mapei - Città del Tricolore" Nella foto: Sami Khedira (juventus F.C.) esulta dopo aver realizzato il gol 0-1 Photo Massimo Paolone/LaPresse February 10, 2019 Reggio Emilia, Italy sport soccer Sassuolo vs Juventus - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - "Mapei Stadium". In the pic: Sami Khedira (juventus F.C.) celebrates after scoring goal 0-1

Successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ulteriormente il loro primato visto il vantaggio di 11 lunghezze nei confronti del Napoli in seconda posizione. Per la formazione allenata da De Zerbi una buona prestazione che però non porta fieno in cascina.

La Juve parte con il trio Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, nuova panchina per Dybala. Il Sassuolo risponde con il tridente Berardi, Babacar, Djuric con Sensi e Locatelli a scandire i tempi dell’azione. L’avvio del confronto è di marca emiliana con Djuric che anticipa Rugani involandosi verso la porta di Szczesny ma l’estremo difensore polacco è bravissimo in uscita ad intervenire sul pallone, come ravvisato dallo stesso Mazzoleni dopo l’uso del VAR. La Vecchia Signora ci mette un po’ a carburare ma minuto dopo minuto i giri del motore salgono ed arriva la marcatura: al 24′ l’azione nasce da un rinvio corto di Consigli su cui si avventa Ronaldo che calcia verso la porta, la respinta del portiere offre un comodo tap-in a Khedira che realizza il gol del vantaggio. I bianconeri prendono il comando delle operazioni e in chiusura di tempo, su uno splendido cross dalla sinistra di Bernardeschi, sempre il centrocampista tedesco si fa trovare pronto all’appuntamento ma manca il bersaglio di poco.

Nella ripresa, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, De Sciglio fa partire un traversone e Rugani per poco non realizza il raddoppio. Un Bernardeschi inspirato serve poi un pallone d’oro per Cr7 che realizza ma in posizione di fuorigioco. Il Sassuolo non sta a guardare e su un lancio di Sensi l’uscita dell’estremo difensore juventino è poco ortodossa e il pallone capita sui piedi di Berardi che cerca il pallonetto non trovando di poco la porta. I campioni d’Italia vanno vicini al raddoppio con De Sciglio, il cui tiro dal limite termina di poco fuori ma poi, su un tiro dalla bandierina, lo stacco imperioso di Cr7 porta alla marcatura n.18 in campionato dell’asso lusitano. All’85’ arriva anche il tris firmato dal teutonico Emre Can che, innescato da Ronaldo, lascia partire un gran diagonale su cui l’estremo difensore neroverde non può nulla. E sul 3-0 la Juve archivia la pratica.

Foto: LaPresse