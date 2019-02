Calcio, Serie A 2019: Juventus impegnata in casa del Sassuolo, sfide esterne anche per Napoli e Inter

Giornata numero 23 per la Serie A di calcio, che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo in trasferta, per un impegno che sembra sulla carta agevole, ma che nasconde molte insidie, mentre il Napoli proverà ad avvicinarsi nella rincorsa ai bianconeri, affrontando sabato alle 18 la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi nel big match.

Sempre sabato, ma alle 20.30, sarà la volta dell’Inter, che cerca ancora la prima gioia del 2019, che scenderà in campo al Tardini contro un Parma ringalluzzito dal 3-3 in extremis contro la Juventus, grazie anche ad uno strepitoso Gervinho, vero trascinatore dei ducali.

Il turno sarà però aperto dalla Lazio di Simone Inzaghi, che giovedì 7 febbraio se la vedrà con l’Empoli, mentre venerdì 8 la Roma sarà ospite del Chievo Verona, per una sfida da dentro o fuori per l’allenatore Eusebio Di Francesco, sempre più a rischio esonero.

Tra le migliori quattro, l’unica a giocare in casa sarà dunque il Milan, che nel posticipo di domenica ospiterà il Cagliari, che recupera Nicolò Barella dalla squalifica, con l’Atalanta che proverà a mantenere il primato del migliore attacco, nella sfida contro la Spal.

Dopo la settimana senza reti, Fabio Quagliarella va invece a caccia di reti nel match tra la sua Sampdoria e il Frosinone, con il Torino che ospiterà l’Udinese.

Il calendario di giornata:

Giornata 23 07.02. 20:30 Lazio Empoli 08.02. 20:30 Chievo Roma 09.02. 18:00 Fiorentina Napoli 09.02. 20:30 Parma Inter 10.02. 12:30 Bologna Genoa 10.02. 15:00 Atalanta Spal 10.02. 15:00 Sampdoria Frosinone 10.02. 15:00 Torino Udinese 10.02. 18:00 Sassuolo Juventus 10.02. 20:30 Milan Cagliari

