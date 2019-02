Calcio, Serie A 2019: Fiorentina e Sassuolo pareggiano a Genova e ad Udine nella ventiduesima giornata

Foto LaPresse/Andrea Bressanutti 03/02/2019 Udine (Italia) Sport Calcio Udinese vs Fiorentina - Campionato di calcio Serie A 22^ Giornata - Stadio "Dacia Arena" Nella foto: chiesa Photo LaPresse/Andrea Bressanutti February 03, 2019 Udine (Italy) Sport Soccer Udinese vs Fiorentina - Italian Football Championship League A 22^ day - "Dacia Arena" Stadium In the pic: chiesa

Tre le partite andate in scena nel pomeriggio in Serie A, in attesa del match tra Inter e Bologna e soprattutto del confronto tra Roma e Milan, valide per la 22esima giornata del campionato di calcio. A Ferrara poche emozioni e Torino fermato sullo 0-0 dala SPAL che conquista un punto importante in chiave salvezza salendo a quota 22 punti. Per i granata un risultato che non può certo soddisfare se valutato nell’ottica di un piazzamento europeo. Altri due pareggi, stavolta con gol, quelli tra Udinese e Fiorentina e tra Genoa e Sassuolo.

Alla Dacia Arena la formazione di Stefano Pioli si è dovuta accontentare dell’1-1. A passare in vantaggio sono stati i friulani con la realizzazione di Stryger Larsen ad inizio ripresa. Poi Edmilson Fernandes ha siglato il pari con una conclusione di pregevole fattura dalla media distanza. Federico Chiesa ha sfiorato più volte la segnatura del vantaggio ma Musso gli ha detto di no. L’estremo difensore bianconero è stato senza dubbio il migliore in campo. Pari (1-1) tutto sommato giusto quello di “Marassi” tra i rossoblu e i neroverdi. Gli uomini di De Zerbi sono andati a segno per primi con Djuric ma poi hanno subito l’iniziativa degli avversari, che sono pervenuti al pareggio con Sanabria.

Foto: LaPresse