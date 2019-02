Calcio, Luciano Spalletti: “Quella di Icardi è sempre un’assenza pesante”. Per l’argentino risonanza magnetica negativa

Domani l’Inter giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di calcio: i nerazzurri hanno vinto la scorsa settimana in Austria per 0-1 ed ospiteranno a San Siro il Rapid Vienna per certificare il passaggio al turno successivo. Nella conferenza stampa della vigilia però continua a tenere banco l’affaire Icardi.

Così Luciano Spalletti parla dell’assenza dell’argentino, che già a Vienna non era sceso in campo, ed ora è ancora lontano dal rientro: “Fino a poco tempo fa, quando non c’era Icardi dicevamo che era un’assenza pesante per noi. Ora che non c’è, che non può giocare, è lo stesso“.

Si parla di un possibile infortunio di Icardi, e così il tecnico dell’Inter commenta l’evoluzione futura del caso: “Va fatto un programma di lavoro in base al risultato degli esami e alla competenza del medico. Bisogna aspettare una riunione, in cui sarà messo a puntino il programma di recupero“.

Intanto è arrivato l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante: “Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell’inizio della stagione sportiva in corso. L’attaccante si è sottoposto ad accertamenti a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro“.

Foto: Gianfranco Carozza