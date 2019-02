Calcio femminile, sorteggio Qualificazioni Europei 2021: Italia con la Danimarca nel gruppo B. Urna a Nyon non fortunatissima

Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile, la cui fase finale si disputerà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini, in base al ranking, era presente in prima fascia in compagnia delle grandi del Vecchio Continente: Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e Scozia. Pertanto da questo punto di vista non correva il rischio di incrociare compagini di grande tradizione e forza. Sono stati formati 9 gruppi, 2 da sei squadre e 7 da cinque, e le gare si giocheranno dal 26 agosto 2019 al 22 settembre 2020. Le vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde classificate si qualificheranno direttamente alla fase finale dell’Europeo, mentre le restanti seconde classificate si giocheranno gli ultimi 3 posti nei play-off in programma dal 19 al 27 ottobre 2020. Delle 16 già qualificate fa parte la rappresentativa del Paese ospitante (Inghilterra).

Ebbene l’esito dell’urna svizzera ha visto il Bel Paese inserito nel girone B insieme a Danimarca, Bosnia, Israele, Malta e Georgia. Di sicuro l’incrocio con le danesi non è dei più semplici, essendo la compagine nordica vice campione d’Europa nel 2017. Tuttavia è anche vero che la selezione di Bertolini è molto cresciuta nell’ultimo periodo e non è tagliata fuori dal conquistare il primato del raggruppamento. Di seguito la composizione dei gruppi e il programma delle qualificazioni:

I GRUPPI DELLE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI 2021

GRUPPO A

Olanda

Russia

Slovenia

Turchia

Kosovo

Estonia

GRUPPO B

Italia

Danimarca

Bosnia

Israele

Malta

Georgia

GRUPPO C

Norvegia

Galles

Bielorussia

Irlanda del Nord

Isole Faroer

GRUPPO D

Spagna

Repubblica Ceca

Polonia

Moldavia

Azerbaijan

GRUPPO E

Scozia

Finlandia

Portogallo

Albania

Cipro

GRUPPO F

Svezia

Islanda

Ungheria

Slovacchia

Lettonia

GRUPPO G

Francia

Austria

Serbia

Kazakistan

Macedonia

GRUPPO H

Svizzera

Belgio

Romania

Croazia

Lituania

GRUPPO I

Germania

Ucraina

Irlanda

Grecia

Montenegro

IL CALENDARIO COMPLETO VERSO GLI EUROPEI 2021

Date fase a gironi di qualificazione: 26 agosto–3 settembre 2019, 30 settembre–8 ottobre 2019, 4–12 novembre 2019, 2–11 marzo 2020, 6–14 aprile 2020, 1–9 giugno 2020, 14–22 settembre 2020

Sorteggio spareggi: 25 settembre 2020, Nyon

Spareggi (andata/ritorno): 19–27 ottobre 2020

Sorteggio fase finale: fine 2020, Inghilterra

Fase finale: luglio 2021, Inghilterra

