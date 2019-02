Calcio femminile, le migliori italiane della quindicesima giornata di Serie A. Bonansea tuttocampista, Salvai un muro

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quindicesimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – E sono dieci: segna come un attaccante e copre come un difensore. La tuttocampista per eccellenza che realizza e si dà un gran da fare anche in fase di copertura. Non è certo una sorpresa ma la prova offerta contro la Roma, nel successo delle bianconere contro le giallorosse, è stata di eccellente livello.

CECILIA SALVAI (JUVENTUS) – Un muro difensivo. Giocate sempre in anticipo, leggendo benissimo le iniziative delle veloci attaccante della Roma e dando sicurezza a tutto il reparto. Un totem quello rappresentato dalla centrale, su cui Rita Guarino può infondere le proprie certezze nel centrare il secondo Scudetto consecutivo.

DANIELA SABATINO (MILAN) – La realizzazione arriva su calcio di rigore (numero 14 in campionato) ma il lavoro per la squadra è notevole. Carolina Morace sa di poter contare su un’attaccante che non vive solo per i gol e sa spendersi anche in fase di non possesso. Sabatino risponde a queste caratteristiche e rappresenta un riferimento per le compagne.

DEBORAH SALVATORI RINALDI (FLORENTIA) – Ottava marcatura stagionale per la punta del Florentia nel successo importante delle biancorosse contro il fanalino di coda Orobica. La sua presenza fisica ed agonistica si fa sentire in campo, al di là della marcatura. Per una compagine che, da neo promossa, continua a stupire, la figura di Salvatori Rinaldi è di prima qualità.

