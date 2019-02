Calcio, Europa League 2019: Siviglia-Lazio 2-0. Ben Yedder e Sarabia eliminano i biancocelesti

Nell’unico match giocato oggi per quanto concerne le gare di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di calcio, il Siviglia batte la Lazio per 2-0 dopo aver già vinto per 0-1 all’andata a Roma e passa il turno eliminando i biancocelesti. Nella gara anticipata ad oggi per la concomitanza con Betis-Rennes, che si giocherà domani nel medesimo stadio, a decidere sono state le marcature di Ben Yedder al 21′ e Sarabia al 79′.

Partono meglio i padroni di casa nonostante il vantaggio della gara d’andata e la supremazia territoriale degli andalusi viene premiata al 21′, quando la conclusione di Sarabia viene respinta da Strakosha, ma il primo ad avventarsi sulla sfera è Ben Yedder, che aveva già siglato la rete decisiva all’andata, bravo a mettere in gol e portare ancora in vantaggio gli andalusi. La Lazio accusa il colpo, Andre Silva sfiora il raddoppio. La squadra di Inzaghi si mostra propositiva soltanto negli ultimi minuti, ma Vaclik non corre particolari rischi. Si va così al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.

La ripresa vede ancora gli andalusi spingere, ma col passare dei minuti i capitolini prendono coraggio, e al 59′ la conclusione di Acerbi chiama al gran intervento il portiere avversario. Al 61′ l’episodio che può far girare la partita: secondo giallo e Vazquez è espulso. La Lazio a quel punto si butta in avanti, e al 69′ Immobile sfiora il pari con un pallonetto. La verve biancoceleste termina qui perché al 72′ Marusic si becca il rosso diretto e ristabilisce la parità in campo. Sarabia al 79′ ne approfitta e chiude la partita: gran filtrante di Navas, il diagonale del giocatore del Siviglia batte Strakosha e fa calare il sipario sulla gara.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com