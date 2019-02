Calcio, Europa League 2019: la Lazio ospita il Siviglia nell’andata dei sedicesimi, sfida cruciale per i bianco-celesti

Si apre un nuovo capitolo per l’Europa League 2019, molto importante, che vede il via della fase ad eliminazione diretta, a partire dai sedicesimi di finale, dove la Lazio di Simone Inzaghi ha pescato il molto insidioso Siviglia, squadra che storicamente si trasforma in questa competizione

La gara si svolgerà domani (14 gennaio), allo Stadio Olimpico di Roma, e potrebbe segnare la svolta per l’intera stagione dei biancocelesti, attualmente settimi in classifica, mentre gli andalusi occupano attualmente l’ultima piazza utile per partecipare alla prossima Champions League.

Il Siviglia è inoltre una formazione molto “italiana” poiché tra i probabili titolari figurano Simon Kjaer (ex Palermo e Roma), Ever Banega (ex Inter), Lucas Vazquez (ex Palermo) e Andrè Silva (ancora di proprietà del Milan in attesa del riscatto), con il punto di forza rappresentato dal franco-tunisino Wissam Ben Yedder, capocannoniere con 11 gol all’attivo.

Molti invece i dubbi di Inzaghi, che potrebbe lasciare a riposo il bomber Ciro Immobile, in favore dell’ecuadoriano Felipe Caicedo, mentre sicuramente non sarà della partita Sergej Milinkovic-Savic, infortunato, e rimpiazzato da uno tra Luis Alberto e Cataldi. Ora il tempo di provare è finito, serve vincere, e cercare di non prendere gol soprattutto in vista della sfida di ritorno di settimana prossima allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán, conosciuto anche come La Bombonera de Nervión.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock