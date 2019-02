Boxe, Anthony Joshua torna a combattere: il Campione del Mondo dei massimi sfiderà Miller a New York

Dopo tanto vociferare e dopo tante mancate conferme arriva finalmente l’ufficialità: Anthony Joshua tornerà a combattere il prossimo 1° giugno e per la prima volta in carriera salirà sul ring negli USA, ad accogliere il britannico sarà il Madison Square Garden di New York. Il Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO affronterà Jarrell Miller al di fuori del suo Paese natale: il 29enne è imbattuto con un record di 22 vittorie di cui 21 per ko, gli ultimi cinque incontri (tra cui quello leggendario contro Wladimir Klitschko nel 2017) erano stati disputati al Wembley Stadium davanti a 90000 spettatori.

AJ ha però deciso di affrontare la trasferta oltreoceano per aumentare la propria popolarità che al momento sembra essere schiacciata da Deontay Wilder (Campione del Mondo WBC) e da Tyson Fury che hanno pareggiato tra loro l’ultimo match disputato a dicembre. Il 30enne Miller è imbattuto (23 vittorie e 1 pareggio) e combatterà in casa visto che è nato a New York, partirà da sfavorito ma comunque detiene la cintura interim WBA-NABA e WBO-NABO e darà del filo da torcere al detentore delle quattro cinture che dunque dovrà aspettare ancora per affrontare Wilder nell’atteso incontro per unificare le cinture della categoria regina.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Huw Fairclough / Shutterstock