Bologna-Juventus, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Domenica alle ore 15.00 allo stadio Dall’Ara Bologna e Juventus si confronteranno per il match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A. La Vecchia Signora va a caccia di rivincite. Dopo il pesante ko in Champions League del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, la formazione di Massimiliano Allegri vuol centrare il bersaglio grosso e mettere in un cassetto quando accaduto in terra spagnola.

Non si prospetta un match però semplice per i bianconeri. Anche se il campionato sembra già in ghiaccio, visti i 13 punti di vantaggio sul Napoli, la Juve se la vedrà contro una squadra che sotto la gestione di Sinisa Mihaijlovic ha fatto vedere di potersela giocare con tutti. La vittoria in trasferta contro l’Inter e l’ottima prova contro la Roma all’Olimpico dimostrano quanto i felsinei siano cresciuti, pertanto la partita è tutt’altro che chiusa.

Bologna-Juventus, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Bologna-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport e godrà della diretta streaming attraverso il servizio Sky Go dedicato agli abbonati della piattaforma. OA Sport vi terrà aggiornati attraverso i soliti puntuali aggiornamenti

Domenica 24 febbraio

ore 15.00 Bologna-Juventus

Le probabili formazioni

Numerose defezioni in casa juventina. Allegri ha la necessità di far rifiatare qualcuno e tra questi andranno quasi sicuramente in panchina Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, mentre a centrocampo anche Pjanic, non al meglio, dovrebbe tirare il fiato. L’idea è di un 4-4-2 con Cancelo esterno destro e la coppia d’attacco formata da Cristiano Ronaldo e Mandzukic. In porta spazio a Perin. Tra le fila dei padroni di casa, privo degli infortunati Destro, Mattiello e Palacio, Mihajilovic deve fare a meno di tre uomini fondamentali che avrebbero potuto dare una mano importante ma mantiene l’identità di una squadra che cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Vi sarà Gonzalez andrà a far coppia in difesa con Danilo, mentre spetterà a Mbaye il compito di sostituire Mattiello come terzino destro. In attacco una chance per Orsolini.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Orsolini.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Caceres, Alex Sandro; Cancelo, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com