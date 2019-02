Bologna-Genoa oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Dopo i quattro anticipi spalmati su tre giorni da giovedì a sabato, il 23° turno della Serie A entra definitivamente nel vivo con il lunch match domenicale tra Bologna e Genoa. Le due compagini vanno a caccia di punti vitali nella lotta per evitare la retrocessione, con i felsinei che attualmente sono nella zona rossa in terzultima piazza con 17 punti (a -1 dall’Empoli) ed i liguri che hanno la possibilità in caso di successo di ipotecare la permanenza nel massimo campionato nazionale. Gli emiliani sono reduci dalla clamorosa vittoria ottenuta in trasferta contro l’Inter per 1-0 che ha interrotto una striscia negativa di 14 giornate consecutive senza successi in Serie A. Il Genoa ha raccolto 4 punti nelle ultime due partite grazie all’ottimo apporto del neo-arrivato Sanabria, chiamato in Liguria per sopperire alla cessione della rivelazione polacca Krzysztof Piatek.

Bologna-Genoa è in programma allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna a partire dalle ore 12.30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, perciò sarà visibile su pc, tablet, cellulari, smart tv e console per videogiochi. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni dell’incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A TIM 2018-2019.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 12.30 Bologna-Genoa (diretta su DAZN)

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, G. Gonzalez, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Kouamé, Sanabria

