Biathlon, Coppa del Mondo Canmore 2019: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa in Canada: quattro giorni di gare a Canmore proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 7, alle ore 18.00 italiane, affronteranno l’individuale, identico format in cui saranno impegnate lo stesso giorno, alle ore 22.10, le donne.

Verrà concesso a tutt un giorno di riposo, poi sabato 9 sarà tempo di staffette: alle ore 20.30 toccherà agli uomini, poi sarà la volta delle donne, alle ore 22.45. In questo caso meno di 24 ore di recupero e si ritornerà in pista: domenica 10 si disputeranno le mass start: alle ore 19.00 spazio alla gara maschile, alle ore 22.00 la competizione femminile.

Anche per questo fine settimana di gare a Canmore a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda della concomitanza con altri eventi, mentre la diretta streaming potrà essere seguita su Eurosport Player. OA Sport come al solito vi garantirà la diretta live testuale integrale di tutte le gare.

Di seguito il programma completo della tappa canadese della Coppa del Mondo di biathlon:

7a tappa – Canmore (Can) dal 4 al 10 febbraio 2019

07 febbraio 2019 18:00 20 km Individuale maschile

07 febbraio 2019 22:10 15 km Individuale femminile

09 febbraio 2019 20:30 4×7.5 km staffetta maschile

09 febbraio 2019 22:45 4×6 km staffetta femminile

10 febbraio 2019 19:00 15 km Mass Start maschile

10 febbraio 2019 22:00 12.5 km Mass Start femminile

Foto: Federico Angiolini