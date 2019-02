Berrettini-Fucsovics oggi, Semifinale Atp Sofia 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Ieri Matteo Berrettini ha centrato la semifinale nel torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro nei quarti ha superato in rimonta in tre set l’iberico Fernando Verdasco e nel penultimo atto del torneo oggi affronterà il magiaro Marton Fucsovics, più riposato dell’italiano in quanto ieri non è sceso in campo, approfittando del ritiro dell’altro iberico Roberto Bautista Agut, che gli ha spianato la strada per la semifinale senza neppure giocare.

La semifinale del torneo bulgaro è in programma oggi, sabato 9 febbraio, alle ore 13.00 ed il match in programma sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (al suo interno finestre sul primo singolare di Fed Cup), che assicurerà anche la diretta streaming attraverso la Pagina Facebook e su supertennis.tv

Di seguito il programma completo della sfida:

ATP 250 Sofia – Semifinali

Sabato 9 febbraio – ore 13.00

Matteo Berrettini (Italia) c. Marton Fucsovics (Ungheria)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su supertennis.tv

