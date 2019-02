Beach Volley, World Tour 2019. Si aggiungono cinque appuntamenti 1 Stella in Europa

Il calendario dei tornei estivi di beach volley legati al World Tour si infittisce con l’inserimento in calendario di ben cinque appuntamenti europei, quelli che, fino allo scorso anno erano considerati Satellite CEV e che invece ora sono a tutti gli effetti tappe del World Tour a 1 Stella. Si tratta di tornei secondari (a cui se ne potrebbero aggiungere altri nei prossimi giorni, in particolare in Turchia) molto importanti per le coppie di secondo piano (anche le più giovani) che possono comunque confrontarsi a livello internazionale su livelli sicuramente meno elevati rispetto a tutti gli altri tornei.

Si parte da una location tradizionale per il beach volley europeo, Baden, in Austria che ospiterà un torneo 1 Stella double gender dal 6 al 10 giugno. Si prosegue con l’appuntamento estivo di Ljubijana che, dopo aver ospitato una tappa del World Tour nel dicembre scorso, si ripete con un evento all’aperto double gender dall’1 al 3 agosto. Nello stesso fine settimana ci sarà la novità assoluta della località polacca di Malbork che ospiterà un torneo 1 Stella riservato solo ai maschi.

Dal 7 all’11 agosto si rinnova l’appuntamento con una delle location tradizionali del circuito europeo, la capitale del Liechtenstein, Vaduz, che ospiterà il torneo 1 Stella double gender. Prima volta anche per la località belga di Knokke-Heist, casa della coppia Koekelkoeren/Van Walle, che sarà sede del torneo double gender 1 Stella dal 15 al 18 agosto.

Foto: FIVB