Beach volley, la zampata di Arvaniti e Karagkouni a Phnom Penh. Evandro e Bruno: che debutto! Il programma degli azzurri

WORLD TOUR. Trionfo della coppia greca Arvaniti/Karagkouni nel secondo torneo World Tour del 2019, il 2 stelle di Phnom Penh in Cambogia. La coppia ellenica ha sconfitto nella finale le sorprendenti statunitensi Dowdy/Quiggle con un secco 2-0 (21-14, 21-17). Nella finale per il terzo posto successo per le giapponesi Chiyo/Sakaguchi 2-1 (19-21, 23-21, 15-12) nel derby asiatico contro le thailandesi Udomchavee/Numwong.

Così i quarti di finale: Bonnerova/Maixnerova (Cze)-Udomchavee/Numwong (Tha) 1-2 (22-20, 11-21, 11-15), Dowdy/Quiggle (Usa)-Harnett/Lapointe (Can) 2-1 (18-21, 21-9, 15-8), Ledoux/Urango (Usa)-Arvaniti/Karagkouni (Gre) 0-2 (12-21, 16-21), Chiyo/Sakaguchi (Jpn)-Radarong/Hongpak (Tha) 2-1 (24-26, 21-15, 16-14)

Semiifinali: Udomchavee/Numwong (Tha)-Dowdy/Quiggle (Usa) 0-2 (16-21, 18-21), Arvaniti/Karagkouni (Gre)-Chiyo/Sakaguchi (Jpn) 2-0 (21-14, 21-9)

Il prossimo appuntamento con il World Tour è a partire da giovedì con il torneo double gender 1 Stella di Visakhapatnam in India, che èp il cinquantesimo paese della storia ad ospitare un evento del World Tour. Non ci saranno coppie italiane al via.

In arrivo un’altra “infornata” di tornei satellite europei che andranno a rimpinguare i calendari sia della CEV sia del World Tour gestito dalla FIVB. Due di questi tornei 1 Stella dovrebbero disputarsi in Italia: ad Alba Adriatica e Pinarella di Cervia, mentre si attendono conferme per un altro paio di eventi in Turchia e in Spagna. Cancellato definitivamente, invece, per motivi di mancata copertura economica, il torneo di Bangkok inizialmente programmato dal 25 al 28 aprile 2019. Una rinuncia che fa scattare un segnale di allarme visto che la Thailandia sarà chiamata ad ospitare quest’anno i Mondiali Under 21 di beach volley e la speranza della Fivb è che per quella occasione non ci siano problemi organizzativi.

BANCO DO BRASIL. Le coppie brasiliane scaldano i motori con le tappe del circuito nazionale Banco do Brasil. Nell’ultima settimana si è giocato a Fortaleza ed è stato subito vincente il debutto della coppia destinata ad essere quella di punta del movimento verdeoro in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Bruno Solberg ed Evandro, uno campione olimpico e l’altro campione delm mondo in carica, hanno conquistato il successo di un torneo di livello molto elevato battendo in finale 2-0 (21-16, 21-17) Alvaro Filho e la leggenda del beach volley brasiliano Ricardo. Nella finale per il terzo posto Guto/Saymon hanno sconfitto 2-1 (17-21, 21-16, 15-13) Hevaldo/Arthur Lanci. Saranno ben sei le coppie brasiliane maschili al via del torneo 4 Stelle del World Tour di Doha in programma fra tre settimane: Alison/André, Evandro/Bruno Schmidt, Guto/Saymon, Pedro Solberg/Vitor Felipe, Ricardo/Álvaro Filho e Thiago/George.

In campo femminile ancora una vittoria per Carol Solberg e Maria Elisa Antonelli che hanno sconfitto nella solita finale (meno combattuta di altre occasioni) Agatha/Duda con un secco 2-0 (21-17, 21-17). Talita e Taiana hanno conquistato il terzo gradino del podio battendo nella finale per il terzo posto 2-1 (19-21, 21-17, 15-12) Fernanda Berti e Bárbara Seixas.

CONTINENTAL CUP. Sarà l’Olanda, con la ormai consueta formula delle quattro città, Utrecht, Amsterdam, The Hague e Apeldoorn, a organizzare la fase finale (terza fase) della Continental Cup europea nel giugno del 2020. La manifestazione (una sorta di Coppa Davis del beach volley) vivrà le sue fasi preliminari quest’anno e assegnerà due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 alle Nazionali vincenti. L’Italia è esentata, sia in campo maschile che femminile, dalla prima fase in programma con otto gironi (si qualificano alla seconda fase, in programma a maggio 2020, le prime due di ogni girone) tra maggio e giugno 2019.

AZZURRI. Due le coppie italiane già inserite nel main draw del torneo 3 Stelle di Sydney maschile in Australia in programma dall’1 marzo: Ranghieri/Caminati e Abbiati/Andreatta, Rossi/Carambula, invece, dovranno passare dalle qualificazioni. In campo femminile Menegatti/Orsi Toth sono già nel tabellone principale, Zuccarelli/Traballi, invece, dovranno passare attraverso le qualificazioni a meno di qualche rinuncia che potrebbe schiudere loro le porte del main draw visto che sono teste di serie numero 2.

Nel torneo 4 Stelle di Doha in programma dal 12 al 16 marzo solo per gli uomini i soli Lupo/Nicolai sono in tabellone principale per l’Italia, mentre Ranghieri/Caminati e Rossi/Carambula dovranno cercare di risalire dal torneo delle “quali”. Non risultano italiani iscritti al momento ai tornei di Kg Speu, Siem Reap e Battambarg in Cambogia e di Satun in Thailandia.

Foto Fivb