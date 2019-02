Basket, Semifinali Coppa Italia 2019: programma, orari e tv. Virtus Bologna-Cremona e Brindisi-Sassari

Con gli ultimi due quarti di finale si è andato a comporre il quadro delle semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2019 di basket. Sassari e Brindisi, infatti, raggiungono le già qualificate Virtus Bologna e Vanoli Cremona, per dar vita a due sfide quanto mai elettrizzanti nella serata di domani.

Al Mandela Forum di Firenze, infatti, il programma scatterà alle ore 18.00 con la prima semifinale, che metterà di fronte la Virtus Bologna di Attilio Caja alla Vanoli Cremona di Romeo “Meo” Sacchetti. Alle ore 20.45, quindi, toccherà a Sassari autrice di una rimonta clamorosa contro Venezia ed a Brindisi che, al termine di un match incredibile, ha avuto la meglio di Avellino.

Le due semifinali della Final Eight 2019 saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport 2 e Rai Sport+, ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non mancheranno, ovviamente, le DIRETTE LIVE scritte su OA Sport per non perdersi nemmeno un istante delle due attesissime semifinali.

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA

Sabato 16 febbraio

ore 18.00 Virtus Bologna – Vanoli Cremona

ore 20.45 Dinamo Sassari – Happy Casa Brindisi

