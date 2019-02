Basket: Meo Sacchetti rinnova da ct dell’Italia fino al 2021 dopo il trionfo contro l’Ungheria

Una settimana di questo genere Meo Sacchetti difficilmente la scorderà: prima la Coppa Italia con la Vanoli Cremona, poi il prolungamento fino al 2022 con il suo club, quindi la qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 con l’Italia, infine il rinnovo del contratto da ct della Nazionale fino al 2021, comunicato dalla FIP poco fa.

Viene dunque premiato lo sforzo del coach nato ad Altamura, ma cresciuto a Torino e poi diventato, da giocatore, una colonna di Varese in cui ha portato gli azzurri a staccare il biglietto per l’Oriente. L’avventura, cominciata a fine 2017, non era apparsa semplice, se non altro per il peso dell’eredità da raccogliere, quella di Ettore Messina. In una situazione generale del basket non solo italiano, ma europeo, che sta evolvendo in maniera ben poco chiara, Sacchetti è riuscito ad avere il merito di districarsi abilmente tra le difficoltà legate alle maggiori o minori possibilità per le convocazioni, traendone un nucleo attorno al quale ha creato le fortune dell’Italia in queste qualificazioni.

Queste le dichiarazioni del diretto interessato: “Inutile dire che sono felice. Come ho avuto già modo di dire in precedenza, in azzurro si è creato un ambiente piacevole e di reciproca stima con tutti, dai giocatori allo staff, e sono contento di poter proseguire su questa strada. Gli obiettivi che abbiamo davanti sono tanti, a cominciare dal Mondiale, e vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre carte“.

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, commenta in questo modo l’accordo: “La decisione è stata presa ben prima della matematica qualificazione mondiale. Ho grande fiducia in Meo e nel lavoro che ha sin qui svolto con la squadra. L’obiettivo più immediato è il Mondiale in Cina ma le nostre attenzioni sono rivolte anche all’Olimpiade e all’EuroBasket 2021 che speriamo di poter co-organizzare“.

Credit: Ciamillo